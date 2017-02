OKTO 22:50 bis 23:20 Magazin Afrika TV Merken Im Fokus der Initiative Afrika Positiv ist dieses mal Benin. Einst Heimat reicher und brillanter Zivilisationen, entstanden aus Königreichen wie Danhome (Abomey), Xogbonou (Porto?Novo), ist Benin heute bekannt für seinen vorbildhaften demokratischen Prozess. An zwei Abenden lädt die Botschaft von Benin in der Schweiz zur einer Entdeckungsreise in das westafrikanische Land ein, um die vielfältigen Seiten des Staates Benin näher zu bringen. Die Kampagne startet mit einem Symposium mit Eloi Laourou (Botschafter von Benin in der Schweiz), Alexis Neuberg (Gründer und Obmann, Radio Afrika), Mahoudagba Christophe Adjassoho (Sprachtrainer, Ossiris Lernakademie), Max Kodjo (Beninische Diaspora in Österreich), Birgit Moser-Zoundjiekpon (Verein Gesundheit für Benin-Benin Santé). Der zweite Abend findet im Schwarzberg statt, wo ein Konzert der Gruppe Gangbé Brass Band am Programm steht. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Afrika TV