wastecooking

Rund die Hälfte aller weltweit produzierten Lebensmittel wandert in den Müll. wastecooking will das nicht einfach so hinnehmen und sagt NEIN zur Lebensmittelverschwendung. Die konsumkritische Koch-Show begleitet Waste Diver (MülltaucherInnen) nicht nur bei der Beschaffung ihrer Lebensmittel, sondern schaut ihnen auch beim Kochen über die Schulter. Was andernorts als "Abfall" verrottet, wird hier in kreative Gerichte verwandelt. Diesmal: asiatischer Nudelsalat, gebackener Reisauflauf und Obstsalat mit frisch getauchtem Joghurt. Die Rezepte zum Nachlesen gibt's unter www.wastecooking.com