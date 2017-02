TF1 22:40 bis 23:30 Krimiserie Esprits criminels Après la pause USA 2006 Stereo 16:9 HDTV Merken Cela fait maintenant six semaines que le violeur en série qui défraye la chronique n'a plus fait parler de lui. Pourtant, les hommes du Bureau savent qu'il frappera de nouveau. Ce criminel semble en effet avoir une obsession : les jeunes filles scolarisées au sein des écoles religieuses les plus renommées des Etats-Unis. Pourtant, l'homme demeure insaisissable. L'enquête prend un tour nouveau lorsqu'il agresse une femme n'ayant aucun point commun avec ses précédentes victimes. Les médias mettent un peu plus la pression sur les agents chargés des investigations. Elle Greenway est amenée à prendre une décision qui pourrait bien compromettre sa carrière au sein de l'unité. Une vive discussion s'engage alors avec Hotchner... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mandy Patinkin (Jason Gideon) Lola Glaudini (Elle Greenaway) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) A. J. Cook (Jennifer Jareau) Meredith Monroe (Haley) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Tim Matheson Drehbuch: Chris Mundy Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon, Mark Mancina Altersempfehlung: ab 16