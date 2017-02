TF1 13:30 bis 14:45 Sonstiges Grands reportages Vies de flics F Stereo 16:9 HDTV Merken Montpellier, Béthune, Toulouse. Trois villes, trois commissariats, trois univers, trois réalités de la police vues à travers les yeux de policiers et de policières. Durant un mois, en parallèle, soixante caméras ont accompagné 24 heures sur 24 Thierry (Montpellier), Marie-Laure (Toulouse), et Nicolas (Béthune). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Anne-Claire Coudray Originaltitel: Grands Reportages