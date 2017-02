TF1 23:30 bis 00:20 Sonstiges Esprits criminels Jeu de hasard... USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken C'est la panique dans les rues de New York. Un ou plusieurs tueurs assassinent des passants sans aucune raison apparente et, à première vue, au hasard. Le FBI est mis sur l'affaire. Appelée à la rescousse, l'équipe de l'unité d'élite du département d'études du comportement travaille avec les agents gouvernementaux : tous joignent leurs forces pour mettre fin à ce massacre, qui ensanglante les rues et le métro new-yorkais. Très vite, ils sont convaincus d'avoir affaire à une bande organisée dont les méthodes ressemblent beaucoup à celles de terroristes. La thèse du tireur isolé et psychopathe est envoyée aux oubliettes. Les agents cherchent un moyen d'identifier les auteurs de ces crimes... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Spencer Reid) Paget Brewster (Emily Prentiss) AJ Cook (Jennifer "JJ" Jareau) Thomas Gibson (Aaron "Hotch" Hotchner) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Glenn Kershaw Drehbuch: Chris Mundy Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon, Mark Mancina