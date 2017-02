TF1 20:55 bis 23:30 Sonstiges Les cerveaux Stereo 16:9 HDTV Merken Douze candidats vont s'affronter dans des épreuves et des challenges ludiques visant à mesurer leurs différentes formes d'intelligence (visuelle, verbale, sociale, logique, corporelle et musicale). Le public et les téléspectateurs peuvent bien évidemment jouer dans la salle ou devant leur poste de télévision, afin de connaître eux aussi leur forme d'intelligence dominante. Cette toute nouvelle émission est présentée par Laurence Boccolini, aidée de nombreux complices - Olivier Dion, Brahim Zaibat, Damien Sargue, Fauve Hautot, les comédiens de "Nos chers voisins", ainsi que les animateurs et journalistes Denis Brogniart, Sandrine Quétier, Christophe Beaugrand et Jean-Pierre Pernaut. In Google-Kalender eintragen Moderation: Laurence Boccolini Gäste: Gäste: Olivier Dion, Brahim Zaibat, Damien Sargue, Fauve Hautot, Denis Brogniart, Sandrine Quétier, Christophe Beaugrand, Jean-Pierre Pernaut