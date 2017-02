France 2 23:15 bis 02:01 Sonstiges On n'est pas couché F 16:9 Merken Sur Twitter /ONPC. Remplaçante de Léa Salamé, Vanessa Burggraf s'est imposée sur le plateau d'"On n'est pas couché" aux côtés de Yann Moix. L'ancienne journaliste de France 24, qui s'est distinguée par son professionnalisme, son sang-froid et sa vivacité au cours de certains débats politiques houleux, se glisse dans son costume de chroniqueuse et séduit le public par son élégance et son application. En compagnie de Yann Moix, elle seconde Laurent Ruquier, qui affronte l'actualité politique, sociale et culturelle avec ce regard malicieux et bienveillant que les téléspectateurs plébiscitent depuis des années. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Laurent Ruquier Gäste: Gäste: Vanessa Burggraf, Yann Moix Originaltitel: On n'est pas couché