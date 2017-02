France 2 21:00 bis 23:15 Sonstiges Le grand burlesque Live 16:9 HDTV Merken Autour de trois invités d'honneur, Patrick Sébastien présente une nouvelle émission qui mise sur l'humour et l'effet de surprise. Entouré de plusieurs nouveaux humoristes, la "Donald Troup", il anime ce rendez-vous festif. Au coeur de cet univers décalé se succèdent des parodies, des caméras cachées et des performances visuelles. Pendant plus de deux heures, Patrick Sébastien, dans un décor cubain coloré, propose ainsi une succession de moments inattendus, de la musique, de la folie, et des fous rires. Dans ce rendez-vous en direct, tout peut en effet arriver. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Patrick Sébastien