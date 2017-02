Schweiz 2 19:35 bis 20:00 Comedyserie Two and a Half Men Der Herr der Ringe USA 2009 HDTV Merken Charlie Harper ist erfolgreicher Werbejingle-Komponist und genießt sein Single-Leben in vollen Zügen - bis plötzlich sein jüngerer Bruder Alan und sein kleiner Neffe Jake vor der Tür stehen und bei ihm einziehen wollen! Alan, ein spießiger Chiropraktiker, hat sich von seiner Frau Judith getrennt. Charlie ist von der Familieninvasion ganz und gar nicht begeistert, doch aus Liebe zu Jake nimmt er die beiden auf - und im Drei-Männer-Haushalt bricht bald völliges Chaos aus ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Charlie Sheen (Charlie Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Harper) Holland Taylor (Evelyn Harper) Conchata Ferrell (Berta) Jane Lynch (Dr. Linda Freeman) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Mark A. Roberts, Don Foster Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman Altersempfehlung: ab 6