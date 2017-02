RTL TVI 22:00 bis 22:50 Actionserie 24: Live Another Day Ces événements se déroulent de 19h00 à 20h00 USA 2014 Stereo Merken Jack tente de repérer le drone dirigé par Margot, destiné à détruire la gare de Londres-Waterloo. Chloe prévient le Premier Ministre de la menace qui pèse sur la station et l'endroit est rapidement évacué. Une équipe est lancée sur les traces de Margot et encercle sa planque, mais l'accès au bâtiment semble impossible... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kiefer Sutherland (Jack Bauer) Yvonne Strahovski (Kate Morgan) Tate Donovan (Mark Boudreau) Mary Lynn Rajskub (Chloe O'Brian) Gbenga Akinnagbe (Erik Ritter) Giles Matthey (Jordan Reed) Michael Wincott (Adrian Cross) Originaltitel: 24: Live Another Day Regie: Milan Cheylov Drehbuch: Tony Basgallop, Sang Kyu Kim Musik: Sean Callery

