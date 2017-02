ORF 3 02:40 bis 03:40 Show Kleinkunst Kabarett im Turm: Christof Spörk - "Ebenholz" Kabarett im Turm: Christof Spörk - "Ebenholz" Stereo 16:9 Merken Ob gejodeltes Entrée, G'stanzln zur steirischen Quetschn oder Jazziges am Klavier und auf der beseelten Klarinette. Christof Spörk bietet seinem Publikum wirklich etwas - und nicht nur musikalisch. In fein geschliffener Satire erzählt Spörk skurrile Geschichten: Vom modernen Leben im Hamsterrad, über eine zarte Liebe, die sich zur Großfamilie auswächst, bis hin zur EU, die an allem, wirklich an allem schuld zu sein scheint. Und natürlich vom Altwerden, woran die EU ausnahmsweise nicht schuld ist... Musikkabarett mit Mehrwert! In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Kleinkunst

