RTL TVI 22:10 bis 23:00 Arztserie Grey's Anatomy Autopsie d'un mariage USA 2015 Stereo Merken Cet épisode retrace, à travers des flashbacks, la relation entre April et Jackson... Leur première rencontre, leur mariage et ce qui a modifié leur couple... Pendant ce temps, Jackson tente de soigner un patient qu'il connaît depuis bien longtemps... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Sara Ramirez (Dr. Callie Torres) Kevin McKidd (Dr. Owen Hunt) Jessica Capshaw (Dr. Arizona Robbins) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Rob Corn Drehbuch: Elizabeth Klaviter Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12