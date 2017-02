RTL TVI 22:35 bis 23:20 Sonstiges Top Chef, les secrets des grands chefs La cuisine asiatique Stereo Merken Ce soir, dans " Les secrets des grands chefs ", nous vous faisons découvrir l'une des cuisines les plus raffinées au monde : la cuisine asiatique. Thaï, japonaise, coréenne ou chinoise... plus question de les confondre. Découvrez les saveurs et les parfums au coeur de ces cuisines. Découvrez aussi comment de grands chefs étoilés français subliment leurs recettes gastronomiques grâce à des produits asiatiques. Et, chez vous, apprenez à réaliser très simplement de délicieux et délicats plats asiatiques. Nous allons tout d'abord à Paris, dans l'un des restaurants les plus prisés de la capitale chez le chef étoilé William Ledeuil. Il propose une cuisine mêlant gastronomie française et saveurs asiatiques. Il nous dévoile en exclusivité les secrets d'une incroyable recette aux influences japonaises. Jean-François Bury, champion du monde traiteur et candidat Top Chef de cette année, nous montrera comment proposer le poulet à l'ananas, une recette typiquement chinoise, en beignets apéritif. Effet garanti ! Nous revenons ensuite sur les plus belles assiettes de la compétition qui ont mis l'Asie à l'honneur avec, entre autres, l'incroyable sole de Kevin Roquet, candidat de la saison dernière, qui avait bluffé les chefs étoilés avec son poisson parfumé à la coriandre, à la citronnelle et accompagné de légumes marinés au vinaigre de riz. Nous vous disons tout de Franck Pelux, candidat Top Chef en lice cette saison. Il nous reçoit chez lui, en Chine, où il s'est expatrié depuis plus de deux ans avec sa compagne avec qui il travaille en binôme dans un établissement réputé de Pékin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Stéphane Rotenberg