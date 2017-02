RTL TVI 20:15 bis 22:35 Sonstiges Top Chef Stereo Merken 3ème semaine du plus grand concours de cuisine réservé aux professionnels. Philippe Etchebest, Hélène Darroze et Michel Sarran sont toujours à la tête de leur propre brigade de candidats. Un des chefs a perdu l'un de ses candidats durant la semaine précédente. Les 11 candidats toujours en lice vont s'affronter dans deux nouvelles épreuves pour éviter la dernière chance. Lors de l'épreuve de dernière chance, les chefs goûtent les plats à l'aveugle... ainsi, sans le savoir, un chef peut éliminer un de ses propres candidats. Épreuve de Jean-François Piège : " la boîte noire " Évènement cette semaine : c'est le retour de la redoutable " boîte noire ". Une épreuve emblématique de Top Chef qui va donner du fil à retordre aux candidats... mais aussi à leurs chefs de brigades. Plongés dans le noir le plus total, 2 candidats de chaque brigade vont devoir reconnaître un plat réalisé par Jean-François Piège, uniquement grâce au goût et au toucher. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que la brigade ayant reconnu le moins d'ingrédients ne cuisinera pas et ira directement en dernière chance. Les candidats des deux autres brigades, ainsi que leur chef, devront ensuite reproduire la recette sans aucun repère visuel, sous l'oeil amusé de Jean-François Piège qui, cette année, a multiplié les difficultés. Épreuve de Georges Blanc : le poulet In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Stéphane Rotenberg