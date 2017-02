RTL TVI 21:10 bis 22:00 Mysteryserie Under the Dome Der Feind im Inneren USA 2015 Stereo Merken Sam informe Dawn de l'existence de tunnels dans la cimenterie qui mènent hors de la ville. Jaloux de sa situation au sein de la Communauté, Junior cherche à récupérer sa position en tuant Sam. Les cristaux sont en place, et l'émetteur est prêt. Dawn actionne les cristaux, mais l'oeuf nécessaire n'est pas disponible. De son côté, Junior attaque Big Jim qui est obligé de tuer son propre fils. Le Dôme commence à descendre, et Dawn semble mourante à la cimenterie. Chacun est tenu de signer une déclaration reconnaissant les responsabilités conjointes d'Hektor et Aktaion. Big Jim propose de vendre cette "histoire" s'il est payé équitablement en contrepartie. Un an plus tard, Big Jim est maintenant membre du Congrès, tandis qu'Hunter, qui travaille pour la NSA, a localisé Dawn à Ohama. Enfin Norrie, qui s'est enrôlée dans l'armée, trouve Joe dans une installation sécurisée... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexander Koch (James "Junior" Rennie) Mike Vogel (Dale "Barbie" Barbara) Dean Norris (James "Big Jim" Rennie) Rachelle LeFevre (Julia Shumway) Eddie Cahill (Sam Verdreaux) Colin Ford (Joe McAlister) Mackenzie Lintz (Norrie Calvert-Hill) Originaltitel: Under the Dome Regie: Peter Leto Drehbuch: Neal Baer, Tim Schlattmann Kamera: Walt Lloyd Musik: A. Patrick Rose, W.G. Snuffy Walden Altersempfehlung: ab 16