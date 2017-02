RTL TVI 20:20 bis 21:10 Mysteryserie Under the Dome Das letzte Licht USA 2015 Stereo Merken Barbie et Julia retournent à la Résistance où ils informent les membres que la fille de Barbie fait partie de la Communauté. Le Dr Bloom insiste auprès d'eux pour qu'ils récupèrent le cordon ombilical du bébé afin de créer un médicament capable de soigner les citadins infectés. Junior revient vers Christine qui a placé la fille de Barbie dans un cocon, et a commencé le processus de transformation de l'enfant en nouvelle reine. Après que Barbie et Julia aient donné le cordon ombilical à Big Jim, ils interrompent le processus de transformation de l'enfant. Une silhouette fantomatique s'échappe alors du cocon, et transforme Christine en une personne normale à nouveau. Elle les emmène aussitôt au lac, où ils parviennent à stopper Junior, qui devait selon le plan initial de Christine, sacrifier tous les enfants. Hektor, inflexible sur le fait que le traitement ne marchera pas, supprime le Dr Bloom, attache Lily et s'apprête à tuer Joe. Alors qu'il est sur le point d'exterminer Joe et Norrie, Big Jim intervient et liquide Hektor. Dawn, la fille maintenant grande de Barbie, exécute Christine et s'autoproclame nouvelle reine... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mike Vogel (Dale "Barbie" Barbara) Rachelle LeFevre (Julia Shumway) Dean Norris (James "Big Jim" Rennie) Alexander Koch (James "Junior" Rennie) Marg Helgenberger (Christine Price) Colin Ford (Joe McAlister) Eddie Cahill (Sam Verdreaux) Originaltitel: Under the Dome Regie: PJ Pesce Drehbuch: Bronwyn Garrity, Cathryn Humphris Kamera: Walt Lloyd Musik: A. Patrick Rose, W.G. Snuffy Walden Altersempfehlung: ab 16