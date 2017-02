RTL TVI 17:35 bis 18:30 Krimiserie Castle Dressed to Kill USA 2014 Stereo Merken Castle et Beckett se sont enfin mis d'accord sur le lieu de cérémonie de leur mariage. La fête se déroulera au Cordova. Leur joie est gâchée par l'annonce de la découverte du corps d'Ella Hayes dans une benne à ordures par deux étudiants stylistes. La victime travaillait pour un magazine de mode dirigé par une femme dragon, Matilda King. Beckett connaît très bien cette femme : elle avait travaillé pour elle en tant que mannequin, autrefois. Grace, une assistante récemment congédiée par Matilda, tout comme Ella, reconnaît que la victime était menacée par Marcus Conway, un avocat travaillant pour un magazine concurrent, "Couture Chic"... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Seamus Dever (Kevin Ryan) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) Frances Fisher (Matilda King) Originaltitel: Castle Regie: Jeannot Szwarc Drehbuch: Elizabeth Beall Kamera: Bill Roe Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 12