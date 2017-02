RTL TVI 10:20 bis 10:55 Sonstiges Coûte que coûte Applis de rencontres Stereo Merken Tinder, Once, Happn... Les applications de rencontres se multiplient et détrônent les sites à succès traditionnels. Tinder est l'application phare de ce phénomène, avec un chiffre d'affaires compris entre 150 et 200 millions d'euros par an, on compte ses utilisateurs par millions ! La popularité de ces plateformes repose sur différents principes assez simples : rapidité, facilité et accessibilité. En un glissement de doigt, la photo d'un autre inscrit s'affiche directement sur notre smartphone. On " like ", on " dislike ", les profils repartent aussi vite qu'ils n'apparaissent. Mais derrière cette multitude de visages glissés les uns après les autres, ces applications offrent-elles toujours la possibilité de découvrir l'âme soeur - Les méthodes de recherche proposées sur ces plateformes permettent-elles aux utilisateurs de vraies rencontres humaines - Enquête sur ce marché virtuel de l'amour ! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Coûte que coûte