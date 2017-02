RTL TVI 20:50 bis 22:35 Sonstiges Cauchemar en cuisine Stereo Merken C'est à Arçais dans le Marais poitevin, que Chantal et sa famille ont fait appel à Philippe Etchebest. Il y a huit ans, Chantal et son mari Alain ont repris une auberge et y ont investi toutes leurs économies. Alain, pourtant retraité, s'occupe du bar. Jimmy, leur fils, est en cuisine, et Chantal gère la salle. Mais, année après année, l'affaire s'est effondrée. Faute de clients, les propriétaires sont à deux doigts de mettre la clé sous la porte, et la famille est au bord de la rupture ! Philippe va vite comprendre que le véritable souci de cette auberge, c'est l'ambiance. Une ambiance orageuse, à la fois en cuisine et en salle, qui va le mettre dans tous ses états ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Philippe Etchebest Originaltitel: Kitchen Nightmares