RTL TVI 17:45 bis 19:00 Sonstiges Nouveau look pour une nouvelle vie Frédéric et Nelly Stereo Cristina Cordula, conseillère en image, s'est engagée à relever un double challenge : relooker deux participants qui ont grand besoin de ses conseils en stylisme et de son regard avisé pour se sentir enfin bien dans leur peau... Frédéric ne veut plus qu'on lui parle de sa ressemblance avec Michael Jackson ! Papa divorcé de 42 ans, cet électricien n'a qu'un souhait : trouver la femme de sa vie. Faudrait-il encore qu'elle l'aime pour ce qu'il est et pas parce qu'il ressemble au roi de la pop... Afin que Frédéric puisse avoir toutes les chances de faire une belle rencontre, Cristina va l'aider à révéler sa personnalité en provoquant chez lui une métamorphose intégrale de son apparence... un énorme défi pour notre styliste ! Nelly, 37 ans, a un modèle en matière d'élégance : sa mère ! Elle porte tout comme elle, exclusivement des tailleurs ! Le problème est que son entourage n'apprécie pas du tout son look vieillot qui la fait paraître plus âgée qu'elle ne l'est. Cristina réussira-t-elle à la convaincre d'abandonner à jamais ce type de tenue qu'elle porte depuis 20 ans - Aidée par de grands professionnels de la beauté, Cristina Cordula ne dispose que de quelques jours seulement pour permettre à Frédéric et Nelly de trouver à chacun le look qui correspond le mieux à leur personnalité ! Originaltitel: Nouveau look pour une nouvelle vie