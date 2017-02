RTL TVI 13:40 bis 15:25 Sonstiges Le ministre D 2013 Stereo Merken Charismatique, séduisant et bien élevé, Franz Ferdinand von Donnersberg rêve de faire carrière en politique. Bien que d'origine modeste, son ami d'enfance, Max Drexel, studieux, dynamique et vif d'esprit, nourrit les mêmes rêves. A eux deux, ils sont en bonne voie ! Pourtant, la chancelière fédérale regarde ces jeunes parlementaires d'un oeil sceptique. Franz reconnaît qu'il pourrait améliorer son crédit auprès d'Angela Murkel en décrochant un titre de docteur. C'est ainsi que Franz demande à son pote Max de lui rédiger sa thèse. Ce dernier s'exécute et peu après, Franz Ferdinand est promu au Ministère de l'Economie. Son premier voyage d'affaires le conduit à New York, où il est censé sortir du marasme la société automobile Forpel. Grâce à un ami journaliste, les interventions zélées de Franz sont généreusement répercutées dans la presse. C'est ainsi que Franz et sa femme deviennent membres du gotha politique. Mais pendant que Franz connaît la gloire, Max, lui, est en pleine déconfiture... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kai Schumann (Franz Ferdinand von Donnersberg) Johann von Bülow (Max Drexel) Alexandra Neldel (Viktoria von Donnersberg) Stefanie Stappenbeck (Lisa Drexel) Katharina Thalbach (Angela Murkel) Susan Sideropoulos (Karin Breitmann) Walter Sittler (Rochus von Donnersberg) Originaltitel: Der Minister Regie: Uwe Janson Drehbuch: Dorothee Schön Musik: Marcel Barsotti Altersempfehlung: ab no ag