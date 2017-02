ProSieben 22:10 bis 23:05 Krimiserie Lucifer Der Fall Palmetto USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Lucifers Suche nach seinen entwendeten Engelsflügeln bleibt weiterhin erfolglos. Chloe bietet ihm ihre fachliche Unterstützung an - doch nur für eine Gegenleistung: Lucifer soll herausfinden, was sie bei dem Fall Palmetto übersehen hat. Die Familie des dabei schwer verletzten Polizisten Malcolm möchte ihn von den lebenserhaltenen Maschinen trennen. Das zwingt Chloe und Dan dazu, die Ermittlungen gegen Malcolm wegen Korruption innerhalb der nächsten 24 Stunden zu beenden ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Ellis (Lucifer Morningstar) Lauren German (Chloe Decker) D.B. Woodside (Amenadiel) Lesley-Ann Brandt (Maze) Kevin Alejandro (Dan) Scarlett Estevez (Trixie) Rachael Harris (Dr. Linda Martin) Originaltitel: Lucifer Regie: Eriq La Salle Drehbuch: Alex Katsnelson Kamera: Glen Keenan Musik: Marco Beltrami, Dennis Smith Altersempfehlung: ab 12