Servus TV 22:15 bis 23:20 Krimiserie Miss Fishers mysteriöse Mordfälle Mord auf dem Tanzparkett AUS 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Eigentlich wollte Miss Fisher nur einen lustigen und entspannten Abend im angesagten Tanzclub "The Green Mill" verbringen. Doch dann kommt alles anders: Vor ihren Augen wird der Geschäftsmann Leonard Stevens auf der Tanzfläche erstochen. Kurz darauf flüchtet ihr alter Freund Charles Freeman aus dem Lokal. Hat er etwas mit dem Mord zu tun? Miss Fisher beginnt mit ihren Ermittlungen und stößt dabei in ein wahres Wespennest aus Erpressung und Mord. Die erfolgreiche australische Krimi-Serie "Miss Fishers mysteriöse Mordfälle" basiert auf der Romanreihe "Phyrne Fisher Mysteries" von Kerry Greenwood und gilt als teuerste australische TV-Produktion aller Zeiten. Bis dato wurde die Serie weltweit in mehr als 120 Länder verkauft. Ein Erfolg, der auch der charismatischen Hauptdarstellerin Essie Davis zu verdanken ist, die mit der Serie ihren Durchbruch schaffte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Essie Davis (Phryne Fisher) Nathan Page (Detective John "Jack" Robinson) Hugo Johnstone-Burt (Hugh Collins) Ashleigh Cummings (Dorothy "Dot" Williams) Wendy Hughes (Adele Freeman) Rohan Nichol (Vic Freeman) Toby Schmitz (Charles Freeman) Originaltitel: Miss Fisher's Murder Mysteries Regie: Kate Dennis Drehbuch: Michael Miller Kamera: Roger Lanser Musik: Greg Walker Altersempfehlung: ab 16