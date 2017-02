RTL NITRO 22:00 bis 22:50 Krimiserie Law & Order Krieger Gottes? USA 2008 HDTV Merken Audrey Lortell, die Besitzerin einer Kunstgalerie, wird ermordet auf ihrer Dachterrasse aufgefunden. Es scheint, als sei sie gesteinigt worden - der tödliche Höhepunkt ihrer Affäre mit einem muslimischen Künstler? Tragischerweise stellt sich heraus, dass Jason, Audreys Sohn, der Mitglied einer extremen christlichen Jugendgruppe unter der Leitung von Pastor Hensley, seine eigene Mutter ermordet hat. Jason hat Audrey umgebracht, um sie von der Sünde des Ehebruchs zu reinigen und ihre Seele zu retten. Cutter ist jedoch der Meinung, dass der Anstifter zu der Tat und somit der eigentlich Schuldige Pastor Hensley ist und will diesen anklagen. Cutter bietet Jason einen Deal an, um ihn als Zeugen gegen Hensley zu gewinnen. Tatsächlich nimmt der Junge das Angebot an, doch die Chancen, dass Hensley verurteilt wird, stehen denkbar schlecht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jesse L. Martin (Detective Ed Green) Jeremy Sisto (Detective Cyrus Lupo) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Linus Roache (Executive A.D.A. Michael Cutter) Alana De La Garza (A.D.A. Connie Rubirosa) Sam Waterston (Jack McCoy) Will Denton (Jason Lortell) Originaltitel: Law & Order Regie: Darnell Martin Drehbuch: David Wilcox, Stephanie Sengupta Kamera: William Klayer Musik: Mike Post