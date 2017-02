SWR 22:00 bis 23:25 Krimi Tatort Sterben für die Erben D 2007 Dolby Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der Seniorchef Karl Grimm wird tot im Vestibül seines Hotels aufgefunden. Anlass für seine erwachsenen Kinder, Heike, Walter und Pia den Erbenkrieg zu beginnen. Keiner der drei ist sich zu schade, den Verdacht auf die Geschwister zu lenken und sich selbst in einem möglichst guten Licht darzustellen. Lena Odenthal muss eine Mauer von Lügen, Intrigen und Verdächtigungen überwinden - und dabei kann sie nicht einmal auf die offizielle Hilfe ihres Kollegen Mario Kopper zählen, denn der müht sich in der Küche des Hotels ab. Durch eine Verwechslung hält Tochter Pia den Kommissar für den neuen Koch und schickt ihn - ehe er die Verwechslung aufklären kann - schnell in die Küche. Dort versucht Mario Kopper zwischen Kartoffelsalat und Jägerschnitzel über die Angestellten an wichtige Informationen zu dem Mordfall heranzukommen - eine schweißtreibende Angelegenheit selbst für einen Hobbykoch. Währenddessen versucht Lena Odenthal das Rätsel zu lösen, wieso Karl Grimm nachts um ein Uhr über das Treppengeländer stürzte, während seine Wohnungstür abgeschlossen war und der Schlüssel in der Wohnung hing. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ulrike Folkerts (Lena Odenthal) Andreas Hoppe (Mario Kopper) Peter Espeloer (Becker) Annalena Schmidt (Frau Keller) Claudia Fritzsche (Viktoria Merz) Naomi Krauss (Pia Grimm) Max Mauff (Jonas Grimm) Originaltitel: Tatort Regie: Lars Montag Drehbuch: Dorothee Schön Kamera: Jürgen Carle Musik: Ulrich Sinn