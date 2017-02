ONE 22:00 bis 22:50 SciFi-Serie Torchwood Cyberwoman GB 2006 Stereo 16:9 Merken Eine geheime Organisation arbeitet mitten unter uns. Ihr Stützpunkt: Das Torchwood-Institut im walisischen Cardiff. Ihre Aufgabe: Die Menschheit vor Bedrohungen aus dem All zu schützen. Doch das Team um den zeitreisenden Captain Jack Harkness hat nicht nur mit Außerirdischen zu kämpfen, auch zwischen den Weltenbewohnern kriselt und knistert es immer wieder. Was als Nebenschauplatz im 'Doctor Who'-Universum begann, entwickelte sich bald zu einer eigenständigen Serie. Einsfestival zeigt alle vier Staffeln der britischen Science-Fiction-Serie. Ianto hütet ein gefährliches Geheimnis: Im Keller des Torchwood-Gebäudes hält er seine Freundin Lisa versteckt, die nach einem Angriff in ein Mischwesen aus Mensch und Maschine verwandelt wurde. Nur mit Hilfe komplizierter Apparaturen kann er Lisa am Leben erhalten. Ein Spezialist soll ihm bei der Rückverwandlung seiner Freundin in einen Menschen helfen. Doch dann geht einiges schief. (Premiere in ONE) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Barrowman (Captain Jack Harkness) Eve Myles (Gwen Cooper) Burn Gorman (Owen Harper) Naoko Mori (Toshiko Sato) Gareth David-Lloyd (Ianto Jones) Kai Owen (Rhys Williams) Caroline Chikezie (Lisa Hallett) Originaltitel: Torchwood Regie: James Strong Drehbuch: Chris Chibnall Kamera: Mark Waters Altersempfehlung: ab 16