Chris Walker, Hauptdarsteller der Serie Gold Storm, stirbt an einer Überdosis Oxycodon in seinem Protein Smoothie. Sein Diätassistent Jared, der von der Produktion als Aufpasser engagiert worden war, damit Chris clean bleibt, ist mehr als entsetzt, weil er ihm den Smoothie gemixt hat. Die Spurensicherung stellt fest, dass das Proteinpulver sehr stark mit dem tödlichen Opiat versetzt worden war. Bei der Suche nach den Verdächtigen stößt das Team von Major Crimes auf etliche Leute, die einen Grund hatten, Chris zu hassen. Er soll sie ausgenutzt, übervorteilt, belogen oder abserviert haben. Bei näherer Betrachtung stellt sich jedoch heraus, dass sie alle nur von einem lebenden und nicht von einem toten Chris profitieren können. Als die Produktion im Handumdrehen einen neuen Hauptdarsteller präsentiert, der Chris verblüffend ähnlich sieht, wird Sharon stutzig. Sie findet nach und nach heraus, dass Sean, der erste Agent von Chris, den Neuen in Australien entdeckt und für die Rolle präpariert hat, so dass er vom Tod von Chris Walker in doppelter Hinsicht profitieren konnte... Schauspieler: Mary McDonnell (Sharon Raydor) G.W. Bailey (Louie Provenza) Tony Denison (Andy Flynn) Michael Paul Chan (Mike Tao) Raymond Cruz (Julio Sanchez) Phillip P. Keene (Buzz Watson) Kearran Giovanni (Amy Sykes) Originaltitel: Major Crimes Regie: Stacey K. Black Drehbuch: Michael Zara Musik: James S. Levine