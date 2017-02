Tele 5 22:15 bis 00:10 Horrorfilm The Woods USA, GB, D 2006 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Irgendwann in den frühen 60ern haben zwei Eltern genug von ihrer schwer erziehbaren, scheinbar pyromanisch veranlagten Tochter und geben die einfach nur hypersensible, über gesteigerte sinnliche Wahrnehmung verfügende Heather in die wenig vertrauenerweckende Obhut eines äußerlich konservativ anmutenden, neuenglischen Mädcheninternats. Dessen komplett aus schrägen Vögeln rekrutierte Geschäftsleitung hat auf den neuen Backfisch nur gewartet - doch könnte Heather ihnen gewachsen sein. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Agnes Bruckner (Heather) Emma Campbell (Alice Fasulo) Bruce Campbell (Joe Fasulo) Patricia Clarkson (Ms. Traverse) Lauren Birkell (Marcy Turner) Jane Gilchrist (Ms. Cross) Catherine Colvey (Ms. Leland) Originaltitel: The Woods Regie: Lucky McKee Drehbuch: David Ross Kamera: John R. Leonetti Musik: John C. Frizzell, Jaye Barnes-Luckett Altersempfehlung: ab 16