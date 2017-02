Nick 22:00 bis 22:25 Comedyserie The Mindy Project Aller Anfang ist schwer USA 2012 Wieder da Merken Mindy ist eine junge Gynäkologin, deren Leben mehr als chaotisch verläuft. Sie findet einfach nicht den richtigen Kerl und irgendwie hat sie sich ihr Leben anders vorgestellt. Ihre beste Freundin Gwen steht ihr dabei mit Rat und Tat zur Seite, aber schon in dieser Folge zeichnet sich ab, dass das nicht so einfach wird. Sie kriegt immer die Patientinnen, die nicht krankenversichert sind und obwohl sie eigentlich jemanden zum Heiraten sucht, landet Mindy am Ende doch meistens doch relativ unverbindlich mit den Männern im Bett. Aber Mindy ist sich sicher, auch wenn's heute noch nicht geklappt hat, ab morgen wird alles anders. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mindy Kaling (Mindy Lahiri) Chris Messina (Danny Castellano) Ed Weeks (Jeremy Reed) Anna Camp (Gwen Grandy) Zoe Jarman (Betsy Putch) Amanda Setton (Shauna Dicanio) Stephen Tobolowsky (Marc Shulman) Originaltitel: The Mindy Project Regie: Charles McDougall Drehbuch: Mindy Kaling Musik: Jesse Novak