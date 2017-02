Super RTL 22:05 bis 22:55 Arztserie Dr. House Drei Beine USA 2005 Stereo Untertitel HDTV Merken Überraschung für Dr. House: In der Klinik taucht seine Ex-Lebensgefährtin Stacy Warner auf, die wegen einer unerklärlichen, schweren Erkrankung ihres Ehemannes die Hilfe des Diagnostikers House erbittet. Während House noch zögert, ob er den Fall übernehmen soll, verpflichtet Cuddy ihn, in Vertretung für einen Kollegen, den Unterricht für eine Klasse von Medizinstudenten zu leiten. Widerwillig akzeptiert House die ungeliebte Aufgabe und erteilt den jungen Studenten durch die verblüffende Parallel-Diagnostik dreier von der Symptomatik her völlig gleich scheinender Fälle eine Lektion, die keiner der angehenden Ärzte je wieder vergessen wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Laurie (Dr. Gregory House) Jesse Spencer (Dr. Robert Chase) Jennifer Morrison (Dr. Allison Cameron) Robert Sean Leonard (Dr. James Wilson) Omar Epps (Dr. Eric Foreman) Lisa Edelstein (Dr. Lisa Cuddy) Sela Ward (Stacy Warner) Originaltitel: House M.D. Regie: Paris Barclay Drehbuch: David Shore Kamera: Roy H. Wagner Musik: Jason Derlatka, Jon Ehrlich Altersempfehlung: ab 12