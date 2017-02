RTL Passion 22:10 bis 22:40 Daily Soap Unter uns D 2016 Merken Andrea muss eine Lösung finden, wie sie die ausgefallenen Models für ihren Charity-Event ersetzt. So entscheidet sie sich kurzerhand dafür, mit ihren Freundinnen selbst auf den Laufsteg zu gehen. Als Benedikt davon erfährt, der auf dem Event dringend Investoren für sein Bauprojekt gewinnen muss, wirft er Andrea völlige Unfähigkeit vor. Fürchtet er doch eine totale Blamage. Mit der Unterstützung ihrer Freundinnen beweist Andrea ihm das Gegenteil und macht Benedikt anschließend ebenfalls eine deutliche Ansage. Till fällt es nicht leicht zu akzeptieren, dass Ute Malte als Vater für sein Kind eintragen lassen will. Als er dann auch noch mitbekommt, wie Malte sich als werdender Vater aufspielt, platzt ihm der Kragen. Er unterstellt Malte, sich sein Kind schnappen zu wollen, weil er selbst keines zeugen kann. Vor Ute bemüht sich Malte um Ruhe, doch dann sucht er Till auf, um ihn in seine Schranken zu verweisen. Als Malte Till klarmacht, dass er nur das Beste für Ute und das Kind will, bezweifelt Till, dass Malte dies mit seinem Alkoholproblem überhaupt sein kann... KayC glaubt mit ihrer Annäherung an Valentin zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen zu können. Über ihn kommt sie auf den Charity-Event seiner Mutter und kann sich dann auch noch einen Schlafplatz sichern, den sie nach ihrem Rauswurf aus der WG dringend braucht. Um dies zu erreichen flirtet sie heftig mit Valentin, der sich nur zu gern auf das Spielchen einlässt. Immerhin ist KayC nicht zu verachten. Wird KayC wirklich nur für ein Bett mit Valentin schlafen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lars Steinhöfel (Easy Winter) Petra Blossey (Irene Weigel) Isabell Hertel (Ute Kiefer) Ben Ruedinger (Till Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Claudelle Deckert (Eva Wagner) Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Originaltitel: Unter uns