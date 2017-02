TLC 22:15 bis 22:45 Dokusoap Verliebt, verlobt, verhaftet Liebe, Glaube, Tod USA 2011 Merken Detective John Pomroy ist sich sicher, die Frau seines Lebens gefunden zu haben, als er die attraktive, strenggläubige Christin Tina Hambelton zum ersten Mal trifft. Nach einer längeren platonischen Beziehung heiraten die beiden und bekommen zwei Söhne. Die Ehe ist harmonisch, bis sich Tina nach einigen Jahren stark verändert, verschlossen und aggressiv wird. Die Dämonen der Vergangenheit haben Johns Frau eingeholt: Tina war früher von harten Drogen abhängig und ist wieder in die alten kriminellen Kreise geraten. Da sie sich nicht helfen lassen will und jede Entziehungskur ablehnt, entschließt sich John zur Trennung, auch um seine Kinder zu schützen. Doch Tina dreht durch: Sie engagiert einen Auftragskiller, um ihren Mann zu töten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Who the (Bleep) Did I Marry?