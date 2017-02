Nach einem erfolgreichen Raubüberfall wird Porter von seinem Partner Val Resnick hintergangen, der ihn nicht nur um 70.000 Dollar erleichtert, sondern ihm auch seine Ehefrau Lynn wegschnappt. Mit einer Kugel im Rücken wird Porter vermeintlich tot am Tatort zurückgelassen, doch sie haben den zähen Hund unterschätzt. Porter startet einen erbarmungslosen Rachefeldzug und will sich das zurückholen, was ihm zusteht... In Google-Kalender eintragen