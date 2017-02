SAT.1 Emotions 23:25 bis 00:10 Krimiserie Der letzte Bulle Tod eines Strippers D 2011 16:9 HDTV Merken Diesmal müssen Mick und Andreas den Mord an Frank Terhoven, einem jungen Stripper, aufklären. Ihre erste Spur führt die Ermittler zu Rene, einem älteren Kollegen und Freund von Frank. Rene hatte bei einem Auftritt am Abend zuvor einen Streit mit Frank. Sein Motiv könnte Eifersucht gewesen sein. Denn die Chefin des Stripclubs, Beate Kampmann, hatte Rene die Position des Vortänzers weggenommen und sie Frank gegeben. Hat er das einfach nicht hinnehmen wollen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henning Baum (Michael "Mick" Brisgau) Maximilian Grill (Andreas Kringge) Luise Risch (Isabelle Brisgau) Proschat Madani (Tanja Haffner) Robert Lohr (Roland Meisner) Helmfried von Lüttichau (Martin Ferchert) Tatjana Clasing (Uschi Nowatzki) Originaltitel: Der letzte Bulle Regie: Sebastian Vigg Drehbuch: Robert Dannenberg, Stefan Scheich Kamera: Felix Poplawsky Musik: Thomas Klemm Altersempfehlung: ab 12