MDR 22:05 bis 23:33 Krimi Polizeiruf 110 Winterende D 2004 Untertitel 16:9 Der Bestattungsunternehmer Hartmut Preusler stirbt, eingesperrt in seiner eigenen Sauna, einen qualvollen Tod. Für die Kommissare Törner und Hinrichs bietet sich lange Zeit kein Motiv für den Mord. Preuslers Geschäft lief gegen den Trend der Branche gut, sein Umfeld scheint aufrichtig von seinem Tod betroffen zu sein. Auch die von Preusler in seinem Todeskampf ins Holz geritzte Initiale "J" bringt keine verwertbare neue Erkenntnis. Verdächtig könnten demnach viele in seinem Umfeld sein. Als Preuslers Ehefrau Johanna einen Drohanruf erhält, überredet die Hausherrin Törner, zu ihrem Schutz zu sich aufs Anwesen zu ziehen. Dort findet er heraus, dass die Hausangestellte Jelena die Geliebte Preuslers war und Johanna davon wusste. Hinrichs deckt derweil etwas ganz anderes auf. Jelenas Mann Pavel Jawlenski arbeitet nicht nur als Hausmeister im Hause der Preuslers, sondern auch im Altenheim von Hinrichs Vater. Er hatte zudem Schulden bei dem Bestattungsunternehmer. Um sie abzuarbeiten, hat er Preusler regelmäßig Informationen über im Sterben liegende Patienten übermittelt. Liegt hier der Schlüssel zur Aufklärung des Mords an Preusler? Und welche Rolle spielt die schöne Grabrednerin Marianne Dammers, deren Firma nach Preuslers Tod wieder komplett in ihre Hände zurückfällt? Schauspieler: Uwe Steimle (Jens Hinrichs) Henry Hübchen (Tobias Törner) Marlen Diekhoff (Johanna Preusler) Birge Schade (Marianne Dammers) Hermann Beyer (Wilhelm Hinrichs) Helga Göring (Greta Gerber) Marek Wlodarczyk (Pavel) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Andreas Kleinert Drehbuch: Beate Langmaack Kamera: Johann Feindt Musik: Andreas Hoge