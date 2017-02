Silverline 23:05 bis 00:30 Thriller The Incident USA, F, B 2011 20 40 60 80 100 Merken George, Max and Ricky arbeiten als Köche in einem Hochsicherheitsgefängnis für psychisch kranke Schwerverbrecher. Eines Abends legt ein Sturm die Stromversorgung lahm, wodurch die Insassen frei kommen und das Gefängnis von außen abgeriegelt wird. Die drei Köche sitzen in einer tödlichen Falle und werden von einer Horde amoklaufender Psychopathen attackiert, die nur ein Ziel haben: sie zu töten! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rupert Evans (George) Anna Skellern (Lynn) Dave Legeno (J.B) Richard Brake (Harry) Kenny Doughty (Max) Eric Godon (The Pill Inmate) Darren Kent (Pete) Originaltitel: The Incident Regie: Alexandre Courtès Drehbuch: S. Craig Zahler, Jérôme Fansten Musik: Christophe Chassol Altersempfehlung: ab 18