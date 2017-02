Sky Sport Austria 22:15 bis 00:15 Fußball Fußball: Österreich, tipico Bundesliga SK Rapid Wien - FC Admira Wacker Mödling, 22. Runde * Stereo 16:9 HDTV Merken 1:1 hier, 1:1 da - die Stimmungslage könnte jedoch nicht unterschiedlicher sein. Während Rapid Wien im Stadtderby gegen die Austria in der 94. Minute den Ausgleich fing, erkämpfte sich die Admira bei Überraschungs-Mannschaft Altach den Zähler couragiert. "Wir haben gegen einen sehr starken Gegner gespielt, waren aber taktisch gut organisiert. Ich bin mit der Leistung meiner Mannschaft sehr zufrieden, auch mit dem Punkt", befand Admira-Trainer Damir Buric. Tabellarisch trennen die siebtplatzierten Mödlinger nur vier Punkte von Rapid, die auf Rang fünf verweilen. Stürzen die Niederösterreicher die Hütteldorfer noch tiefer in die Krise? Kommentar: Philipp Paternina. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie