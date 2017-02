Sky Nostalgie 23:15 bis 00:50 Horrorfilm Frankensteins Rache GB 1958 16:9 20 40 60 80 100 Merken Baron Frankenstein (Peter Cushing) entkommt seiner Hinrichtung und fährt als Dr. Stein mit seinen Menschenexperimenten fort. Er wird entlarvt und von einer aufgebrachten Menge gelyncht. Sein Assistent Kleve (Francis Matthews) versucht ihn zu retten: Er entfernt sein Gehirn und verpflanzt es in einen neuen Leib. - Fortsetzung von "Frankensteins Fluch" mit demselben Team. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Cushing (Dr. Victor Stein) Eunice Gayson (Margaret) Francis Matthews (Dr. Hans Cleve) Michael Gwynn (Karl Immelmann) John Welsh (Bergman) Lionel Jeffries (Fritz) Oscar Quitak (Zwerg) Originaltitel: The Revenge of Frankenstein Regie: Terence Fisher Drehbuch: Jimmy Sangster Kamera: Jack Asher Musik: Leonard Salzedo Altersempfehlung: ab 16