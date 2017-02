Discovery Channel 22:35 bis 23:20 Dokumentation Alaskan Bush People Bruderliebe USA 2016 Stereo 16:9 Merken Jeder Einwohner Alaskas bekommt pro Jahr einen Anteil an den staatlichen Öleinnahmen auf sein Konto überwiesen - die sogenannte Dividende. Die Browns sollen sich diese Zahlung mit der Angabe eines falschen Wohnorts erschlichen haben. Die Mitglieder der Aussiedlerfamilie sind entsetzt über die Vorwürfe und beteuern vehement ihre Unschuld. Doch es hilft nichts: Um dem Rest des "Wolfsrudels" die Strapazen eines langen Prozesses zu ersparen, müssen Billy und Bam in Kürze eine Arreststrafe absitzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Alaskan Bush People Regie: Allison Kagan