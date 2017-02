Sky Atlantic HD 22:05 bis 22:35 Comedyserie Getting on - Fiese alte Knochen Der Zahn der Zeit USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Das Personal der Geriatrie-Station hat Schwierigkeiten mit der Entlassung eines Patienten, den alle hoffen, niemals wieder zu sehen. Schwester Didi (Niecy Nash) hat derweil auch noch Probleme mit ihrer jüngeren Schwester Sherrie. Dr Jenna James (Laurie Metcalf) pflegt einen neuen Look und stößt mit ihren Forschungsmethoden auf Widerstände. - Im Doku-Stil gedrehte Comedyserie, die mit groteskem Witz den Alltag auf einer Altenpflegestation beschreibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Laurie Metcalf (Dr. Jenna James) Alex Borstein (Dawn Forchette) Niecy Nash (Denise "DiDi" Ortley) Melvin Rodriguez (Patsy De La Serde) Melvin Rodriguez (Patsy De La Serda) Tsai Chin (Ruth Lee) Ann Morgan Guilbert (Birdy Lamb) Originaltitel: Getting On Regie: Howard Deutch Drehbuch: Mark V. Olsen, Will Scheffer, Jo Brand, Joanna Scanlan, Vicki Pepperdine Altersempfehlung: ab 12