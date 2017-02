Sky Bundesliga 23:00 bis 01:00 Fußball Fußball: Bundesliga 1. FSV Mainz 05 - Werder Bremen, 21. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Abstiegsgefahr gebannt? Durch den 2:0-Erfolg gegen Augsburg hat Mainz 05 neun Punkte Vorsprung auf Relegationsrang 16. Den belegt seit dem letzten Spieltag der kommende Gegner. Bei Werder sind nach dem 0:1 gegen Gladbach "die Sorgen größer geworden", wie Frank Baumann sagt. Der Geschäftsführer Sport hatte den "Eindruck, dass doch noch nicht jeder die Situation begriffen hat". Schwer vorstellbar nach vier Pleiten in vier Spielen 2017. Genau diese Niederlagen sind das Problem. "Das Selbstvertrauen ist weg", erklärt Robert Bauer. Und Werder-Coach Alexander Nouri weiß: "Unsere Situation fühlt sich extrem schwer an." Keine guten Voraussetzungen für das Spiel in Mainz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie