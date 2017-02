TNT-Serie 22:35 bis 23:20 Mysteryserie Pretty Little Liars Die Rache ist mein USA 2016 Merken Als die Freundinnen ihre alten Feinde direkt konfrontieren, bricht das totale Chaos aus und die Liars geraten in einen Kampf mit fatalen Folgen. Während eine der Freundinnen ein Geheimnis aus ihrer eigenen Vergangenheit aufdeckt, erfährt eine andere etwas über ihre Zukunft. Beide Informationen könnten das Leben der Freundinnen für immer verändern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Tyler Blackburn (Caleb Rivers) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Shay Mitchell (Emily Fields) Andrea Parker (Mary Drake) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Arlene Sanford Drehbuch: I. Marlene King, Maya Goldsmith