NDR 22:00 bis 22:50 Krimiserie Großstadtrevier Folge: 319 Wann hast du Zeit für die Liebe? D 2012 Untertitel HDTV Trauerfeier für den Musikproduzenten John Winter: Erst gibt es eine Prügelei zwischen André Solani, Winters Schwiegersohn, und dem Countrysänger Hein Starke. Dann wird das Büro des Musikproduzenten aufgebrochen, Schränke und Schubladen durchwühlt. Da keine Wertgegenstände fehlen, kann der Täter nur das Testament gesucht haben. Dirk Matthies und Anna Bergmann versuchen, mehr über die Beziehung zwischen Giovanna, der Tochter des Musikproduzenten, ihrem Mann André Solani und Countrystar Hein Starke herauszufinden. Für alle drei hängt viel von der Frage ab: Wem gehört in Zukunft die Musikproduktion John-Winter-Records? Dirk Matthies kann während der Ermittlungen kaum verbergen, wie sehr er sich freut, den Countrysänger persönlich kennenzulernen. Große Ehre für Dirk, als Hein Starke ihn auf der "Repsold" besucht und die beiden gemeinsam ein Lied zum Besten geben. Aber Dirk vergisst keinen Moment, dass Hein Starke, dessen Karriere ziemlich am Ende ist, zum Kreis der dringend Tatverdächtigen gehört. Harry Möller und Mads Thomsen nehmen indes auf der Jungfernstiegterrasse Dimitri Leschnikow fest. Die Beweise scheinen eindeutig: Einem Touristen ist die Brieftasche gestohlen worden, und genau diese findet sich in Leschnikows Jackentasche. Aber der obdachlose Varietékünstler beteuert seine Unschuld. Zwar sei aus dem Job im Varieté Milena, der ihm in Hamburg versprochen worden ist, nichts geworden, und auch sein Agent, dem er 2.000 Euro gezahlt habe, ist mit dem Geld und seinen Papieren verschwunden. Aber ein Dieb sei er nicht! Mads und Harry machen sich auf die Suche nach den Taschendieben vom Jungfernstieg und nach dem Agenten, der Dimitri Leschnikow ins Unglück gestützt hat. Auf einer Phantomzeichnung erkennt Dirk in dem Agenten Mario Molnar, einen berüchtigten Schlepper und Menschenhändler. Schauspieler: Jan Fedder (Dirk Matthies) Dorothea Schenck (Anna Bergmann) Saskia Fischer (Frau Küppers) Marc Zwinz (Hannes Krabbe) Sophie Moser (Nicki Beck) Maria Ketikidou (Hariklia "Harry" Möller) Mads Hjulmand (Mads Thomsen) Originaltitel: Großstadtrevier Regie: Sören Senn Drehbuch: Felix Huby Kamera: Joachim Hasse