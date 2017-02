History 22:45 bis 23:30 Dokusoap Ice Road Truckers - Gefahr auf dem Eis Frostiges Grab USA, CDN 2015 Stereo 16:9 Merken Der Kampf um die Vorherrschaft auf den vereisten Straßen nimmt Fahrt auf und Polar Industries treibt seine Fahrer an ihre Grenzen. Art muss eine der längsten Eisstraßen der Welt kreuzen. Polars Spitzenfahrer Todd ist gezwungen, sich selbst aus Bergen von frisch gefallenem Schnee zu graben oder eine gefährliche Nacht in eisigen Temperaturen zu riskieren. Unterdessen transportiert Darell eine Ladung über eine neu eröffnete Straße, die mit verlassenen Trucks übersät ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ice Road Truckers Musik: Bruce Hanifan Altersempfehlung: ab 12