Fantasyfilm Mit Gottes Hilfe IND 2008 Nach einer Vorlage von Yunus Sajawal Bruce Allmächtig kommt nach Bollywood. Der frustrierte und erfolglose Nachrichtensprecher Arun schafft den Sprung zur großen Karriere als Achermann einfach nicht. Er ist Hals über Kopf in die schöne und erfolgreiche Fernsehmoderatorin Alia, gespielt von Bollywoods First Lady Pryanka Chopra, verliebt. Diese klettert die Karriereleiter stetig hinauf, während Arun in der Unbekanntheit versinkt. Als auch noch der charismatische Moderator Rocky den Job bekommt, von dem Arun geträumt hat, weiß dieser keinen anderen Ausweg mehr: Er verflucht Gott. Dieser findet das allerdings gar nicht komisch, und kommt in Menschengestalt zu Arun auf die Erde. Um Arun zu zeigen, wie schwierig es sein kann, Gott zu sein, gibt er ihm Macht über jeden und alles - für zehn Tage. Es kommt, wie es kommen muss: Pures Chaos bricht aus, und statt sich in Arun zu verlieben, ist Alia von ihm nur noch genervt. Arun muss tief in sich gehen und sich fragen, was er im Leben wirklich will - Sonst kann er seine Liebe und seinen Traum vom Anchorman an den Nagel hängen. Genießen Sie brillante Situationskomik und traumhaft witzige Dialoge in diese Premium-Produktion direkt aus dem Kinomekka Asiens. Schauspieler: Amitabh Bachchan (God) Salman Khan (Arun 'AP' Prajapati) Priyanka Chopra (Alia Kapoor) Anupam Kher (Mr. Prajapati) Beena Kak (Mrs. Prajapati 'SP') Rukhsar (Madhu Prajapati) Snehal Dabi (Tinu - Prajapati's neighbor) Originaltitel: God Tussi Great Ho Regie: Rumi Jaffrey Drehbuch: Rumi Jaffery, Yunus Sajawal Musik: Sajid Ali, Wajid Ali Altersempfehlung: ab 6