Syfy 22:15 bis 22:40 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Kopfgeld USA 2012 Stereo 16:9 Merken Asajj Ventress ist am Boden zerstört und hat so gut wie alles verloren, als sie auf einige Kopfgeldjäger unter der Führung von Boba Fett trifft, die ihre Hilfe benötigen. Völlig pleite lässt sich Asajj Ventress darauf ein, für Otua Blank, den Tyrannen von Quarzite, eine Lieferung mit unbekanntem Inhalt zu übernehmen. Der Auftrag hält für die Truppe einige Überraschungen bereit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Kyle Dunlevy Drehbuch: George Lucas, Katie Lucas Altersempfehlung: ab 12