13th Street 22:35 bis 23:25 Krimiserie Navy CIS Inkognito USA 2015 Stereo 16:9 Merken Eigentlich wollte sich Navy-Major Newton mit Gibbs und Tony treffen, um mit ihnen über brisante Informationen zu sprechen. Doch dann wird er ermordet. Eine Spur führt zu Captain Dean Hudson und seiner Frau Lauren. Die beiden scheinen irgendetwas zu verbergen. Um herauszufinden, was es mit den Heimlichkeiten der Hudsons auf sich hat, ziehen Bishop und McGee in ihre Nachbarschaft und ermitteln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Timothy McGee) Brian Dietzen (Jimmy Palmer) Emily Wickersham (Ellie Bishop) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: James Whitmore Jr. Drehbuch: Frank Cardea, George Schenck Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 12