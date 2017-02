FOX 22:35 bis 23:20 Mysteryserie Wayward Pines Folge: 8 Der Preis der Wahrheit USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Nach einer Explosion auf der Main Street schweben Ben, Amy und einige andere Bürger in Lebensgefahr. Ethan, der Kate festnehmen konnte, ist weiterhin auf der Suche nach ihren Komplizen. Pilcher befürchtet, dass die Rebellen Hilfe aus seiner Sicherheitsmannschaft hatten. In der Sorge, dass es zu einem Aufstand kommt, verheimlicht er den Bewohnern den Grund der Explosion. Ein Volksfest soll dabei helfen. Mrs. Fisher versucht derweil Ben gegen Ethan auszuspielen. Die Folgen der Serie "Wayward Pines" sind nach der jeweiligen Ausstrahlung in ZDFneo über die funk App von ARD und ZDF online verfügbar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Dillon (Ethan Burke) Charlie Tahan (Ben Burke) Toby Jones (Dr. Jenkins) Melissa Leo (Schwester Pam) Carla Gugino (Kate Hewson) Shannyn Sossamon (Theresa Burke) Reed Diamond (Harold Ballinger) Originaltitel: Wayward Pines Regie: Tim Hunter Drehbuch: Patrick Aison, Rob Fresco, Blake Crouch Kamera: Jim Denault Altersempfehlung: ab 16