AXN 22:30 bis 23:30 Krimiserie Dexter Todeslabyrinth USA 2012 16:9 Der Nerd Louis rückt Dexter immer weiter zu Leibe. Wie kann Dexter sich seiner unbemerkt entledigen? Denn nicht nur Greene macht Dexter fast verrückt, auch Debra: Sie wacht mit Adleraugen über jede seiner Bewegungen. Unterdessen sind die Ukrainische Mafia und auch LaGuerta weiter aktiv. Ebenso der Killer Ray Speltzer... Schauspieler: Michael C. Hall (Dexter) Jennifer Carpenter (Debra Morgan) Desmond Harrington (Joey Quinn) Lauren Velez (Lt. Maria LaGuerta) David Zayas (Angel Batista) C. S. Lee (Vincent Masuka) James Remar (Harry Morgan) Originaltitel: Dexter Regie: Stefan Schwartz Drehbuch: Jace Richdale Kamera: Jeff Jur Musik: Daniel Licht Altersempfehlung: ab 16