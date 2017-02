tagesschau24 03:02 bis 03:45 Dokumentation Frauen in Uniform Wehrmachtshelferinnen im Zweiten Weltkrieg D 2001 Live TV Merken 500.000 Frauen taten oft jahrelang Dienst in der Wehrmacht und dennoch weiß man bis heute sehr wenig über dieses Kapitel der Kriegsgeschichte. Waren es demnächst Freiwillige, die sich zum Dienst meldeten, so wurden ab 1941 über den Kriegshilfsdienst viele Frauen zwangsverpflichtet und seit der Niederlage bei Stalingrad wurden immer mehr Soldaten an die Front abkommandiert und durch Helferinnen ersetzt. Mit der Propagierung des Totalen Krieges schließlich wurden noch einmal 150.000 Frauen in die Arbeit von Soldaten eingewiesen. Diesmal vor allem bei der Luftwaffe und der Luftabwehr. Schon im Dritten Reich blieb die Propaganda ungewohnt still, nur wenige Wochenschauausschnitte befassen sich mit den 'Helferinnen zum Sieg'. Und auch nach dem Krieg scheint sich kaum jemand für die Erlebnisse der Frauen interessiert zu haben und viele Betroffene konnten oder wollten nicht über ihre Wehrmachtserfahrungen sprechen. Und so wissen selbst Historiker nur wenig über das weibliche Wehrmachtsgefolge. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Frauen in Uniform Regie: Gabriele Trost